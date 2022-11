Women Lives Matter. Começou o Mundial

No Catar, as mulheres têm tutela masculina e precisam de pedir autorização para estudar, trabalhar ou casar. O Mundial do Catar começou e, com a bola a rolar, fica mais difícil falar de direitos humanos. “Esqueçamos isso um bocadinho”, pediu-nos o Presidente da República que espera ver hoje o Parlamento dar-lhe autorização para ir ver o pontapé na bola. O primeiro-ministro e o Presidente do Parlamento também vão.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: