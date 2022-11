Madalena Tamen: “A falta de mulheres no circuito musical é evidente para quem faz ‘vida de estrada’”

Madalena Tamen, que conhece bem o circuito nacional de festivais de verão, observa que não é só nos cartazes que faltam mulheres. Faltam também nas equipas técnicas e no trabalho de bastidores e isso é muito evidente para quem faz “vida de estrada”. “Dizer que não existem, que é difícil, não está certo. Elas existem, claro que existem, é uma questão de abrir portas”, afirma.

Neste episódio de As Mulheres Não Existem, a boa-disposição foi rainha. Talvez por contágio - Madalena Tamen diz que “ter uma banda de garagem é uma escola de virtudes”, e, no caso, parece confirmar-se.

Nas habituais recomendações, o novo álbum de Taylor Swift, um ciclo sobre Figuras Femininas na Bíblia, na Brotéria e ainda várias sugestões da convidada: o romance “Os Incuráveis”, de Agustina Bessa Luís, e uma série de títulos da escritora norte-americana MFK Fisher, que escreveu “How To Cook A Wolf” sobre a culinária em tempos de racionamento de guerra.

Houve ainda tempo para contar a comovente história de vida de Linda McCartney, que foi, além de muitas outras coisas, a primeira mulher a ter, como autora, uma fotografia na capa da revista Rolling Stone.

tiago pereira santos

