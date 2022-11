Naide Gomes: “A lidar com as lesões, os homens são mais chorões; as mulheres aguentam dores horríveis”

Naide Gomes veio de São Tomé e Príncipe ter com a mãe e tornou-se uma das mais consagradas atletas de atletismo em Portugal. Numa conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, no podcast As Mulheres Não Existem, Naide Gomes conta como foi o seu início de carreira ao saltar 1,50m em altura em tesoura aos 11 anos, a participação em provas combinadas como o pentatlo e o heptatlo e os motivos que a levaram a competir na modalidade de salto em comprimento. Refere que "tudo custa, mas tudo é treinável", a propósito da adaptação que teve de fazer por causa de uma lesão. Saltar os 7 metros foi o momento mais emocionante da sua carreira e aconteceu em Madrid, em 2007. Atualmente é fisioterapeuta e fala sobre o modo como ajuda e motiva outros atletas, e também sobre as dificuldades de as atletas femininas voltarem a treinar e a competir após serem mães.

nuno botelho

Neste episódio falámos ainda sobre a incrível história de superação da surfista Bethany Hamilton, das imagens que correram mundo do salvamento da nadadora Anita Alvarez pela sua treinadora Andrea Fuentes e ainda recomendámos o novo disco de Florence + The Machine, Dance Fever, resultado de um confinamento forçado em Londres, e do tema Superwoman, de 1972, de Stevie Wonder, cujo título surge como pano de fundo de todo o episódio. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim.

O podcast As Mulheres Não Existem é da autoria Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira e pretende testar, questionar e contrariar a ideia feita de que as mulheres são apenas aquilo que os outros acreditam serem as suas capacidades, o seu talento e as suas motivações, negando, assim, a sua existência individual como pessoas.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

