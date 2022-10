Júlia Bacelar: "As vítimas de violência estão tão fragilizadas que é difícil dar a volta"

A irmã Júlia Bacelar é freira e pertence à congregação que foi pioneira no acolhimento das vítimas de violência doméstica e que criou a primeira casa abrigo em Portugal. Conversa esta semana sobre este fenómeno com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, no podcast As Mulheres Não Existem, sobre as vítimas de tráfico sexual e laboral, sobre “a grande vulnerabilidade” das mulheres que vêem um “príncipe que se transforma num agressor”, e como dão a volta para refazer as suas vidas depois de, por vezes, décadas de maus-tratos. Para o combater, “a legislação é o melhor que há”, os meios existem, mas é preciso lutar contra a “nuvem que se cria” à volta do assunto. “Mantém-se a ideia de que ‘entre marido e mulher não se mete a colher’”. Ninguém se quer chegar à frente, sobretudo no meio rural, onde todos se conhecem. Mas há finais felizes, e vale a pena conhecê-los.

Neste episódio falamos um pouco sobre a escritora norte-americana Flannery O’Connor, os seus contos, as suas excentricidades, mas também as suas dolorosas e por vezes cómicas observações da vida no Sul dos EUA. Explora-se a tensão e o absurdo, mas também a ideia de sobrevivência, sentido que partilha, nas recomendações, com o rock n’roll de “Just Kids”, de Patti Smith.

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

