Margarida Balseiro Lopes: “Os partidos continuam a ter um problema em dar oportunidade a mulheres”

A recém-eleita vice-presidente do PSD, Margarida Balseiro Lopes, é a convidada desta semana do podcast As Mulheres Não Existem, da autoria de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, que falam sobre o percurso da congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez e de comentários do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro demissionário inglês, Boris Johnson, sobre questões de igualdade. Nas recomendações, destaque para Roz Huntley, personagem da quarta temporada da série britânica “Line of Duty” e para o documentário “The Martha Mitchell Effect”.

Dorme pouco e desde cedo mostrou interesse pela política que considera ir “muito além dos partidos“ e ser "um instrumento para transformar a vida das pessoas". Margarida Balseiro Lopes, jurista e política, afirma que a fraca eleição de mulheres para os órgãos do PSD é "decepcionante", mas acredita na mudança. Sabe que “as mentalidades não se mudam por decreto” e defende que os partidos “têm de ser criativos no modo como funcionam para atrair mais mulheres.”

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

