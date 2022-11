Mexer-se, ser irrequieto e brincar faz parte da essência da infância. Mas temos crianças cada vez mais sedentárias. Porquê?

O debate deste episódio do "As Crianças Importam" sabe a verão, começa divertido, tem cheiro a memória e convoca o futuro, mas também nos leva a constatar uma situação crítica das sociedades desenvolvidas: os riscos do sedentarismo. Sobretudo quando em causa estão as crianças e os jovens. Brincar é mais do que necessário, é urgente. É saudável e estimulante. E não pode ser negligenciado.

Numa altura em que muito se fala de criar condições para que as crianças recuperem o tempo de aprendizagens curriculares perdido, pouco se fala de criar condições para que as crianças recuperem o tempo de brincar perdido. É importante que se criem condições para que as crianças tenham espaço e tempo para brincar de forma espontânea e livre, sem objetivos educativos e sem ter que corresponder às expectativas dos adultos, para que possam recuperar das perdas que esta pandemia causou, conquistando a confiança de que mesmo numa situação como esta é possível ter uma infância feliz.

A jurista Odete Severino Soares e a psicóloga Rute Agulhas conversam com o professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Neto, o académico que pede "libertem as nossas crianças", e com Leonor, estudante de 12 anos. A conversa é sobre os vários aspetos associados a uma temática muitas vezes secundarizada e traz-nos novidades e esclarecimentos. Como sempre, o debate é guiado e moderado pela jornalista Christiana Martins e a sonoplastia é de João Luís Amorim. A cada 15 dias, voltamos com um novo tema e com a participação de especialistas, crianças e jovens.