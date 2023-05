A nova lei do tabaco nada mais é do que uma manobra política?

José Miguel Júdice acredita que o Governo tirou mais “um coelho da cartola” com as novas regras impostas à compra e consumo de tabaco. O objetivo seria, com a controvérsia pública, desviar a atenção dos temas que realmente importam como as descobertas da Comissão de Inquérito à TAP. Garante que não é o primeiro e suspeita que não será o último coelho que vamos ver. Manobras políticas à parte, observa ainda outra realidade sobre esta nova lei. Acusa-a de fazer parte de uma luta anti-tabágica muito semelhante a uma cultura que nos dia de hoje policia a linguagem e profana obras literárias. “Se abdicarmos da liberdade de errar, estamos a preparar-nos para ser uma espécie de rebanho”, deixa o aviso. Em análise, estão também os entraves à construção do aeroporto e os humores presidenciais. Para o comentador, Marcelo Rebelo de Sousa está a assumir uma postura reprovável de confronto, num momento que devia ser de cooperação e discussão, a pré-promulgação de um diploma que pode alterar a situação dos professores. Ouça o podcast e fique a par de As Causas de José Miguel Júdice, programa emitido na SIC a 16 de maio.