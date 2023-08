Viagem ao coração da planície alentejana: conheça a pé e de balão as minas de Aljustrel, cheias de cobre, zinco e iguarias gastronómicas

O dia começa cedo e com uma proposta diferente do habitual: uma viagem de balão da Barragem do Roxo até perto do Moinho do Maralhas, numa colina com vista panorâmica privilegiada. Depois é só seguir até à vila mineira de Aljustrel, onde a exploração de metais remonta a finais do terceiro milénio antes de Cristo, na Idade do Cobre. O trilho à volta da mina é considerado o maior percurso mineiro urbano de Portugal, são 12 quilómetros que atravessam uma paisagem cheia de História. Oiça aqui o segundo episódio de ‘Ao Km: Descobrir Portugal a Caminhar’