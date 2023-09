Ana Gomes sobre o sismo em Marrocos: “Nós devíamos retirar lições”

Ana Gomes demonstra solidariedade para com as vítimas do sismo que abalou Marrocos esta sexta-feira, mas considera que este é o momento ideal para Portugal tirar lições em matéria de planeamento e prevenção de danos em caso de sismo. “Estamos numa zona de fratura, é inevitável que isto venha a acontecer”, garante a comentadora que também lamenta a desorganização e repressão do governo marroquino, tendo em conta a escolha seletiva da ajuda por parte das autoridades marroquinas consoante os interesses políticos do país e não a necessidade dos feridos. Neste episódio, deixa também o seu direito de resposta à condenação por difamação agravada, por ter chamado “escroque” a Mario Ferreira, de que foi alvo esta semana. Para ouvir em podcast o programa emitido na SIC Notícias a 10 de setembro.