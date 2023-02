Ana Gomes e os abusos sexuais na Igreja: “Esta é apenas a ponta do iceberg. A moral sexual desta instituição fomenta isto”

Serão milhares, as vítimas de mais uma polémica no seio de uma instituição que já é reincidente no tema dos abusos sexuais a menores. Conhecidos, apenas 512 casos. Muitos dos padres que perpetraram os crimes, ainda continuam no ativo. Que ação deve ter a Igreja? Nas palavras da comentadora, “é preciso ter consciência que não se trata apenas de lidar com umas centenas de tarados”. Ana Gomes defende que “a instituição que acolheu e encobriu estas situações é a mesma que as promove”.

