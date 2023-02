Luís Marques Mendes: “A evolução do cabaz alimentar registou o maior aumento de sempre. O triplo da inflação global”

Sendo que a inflação tem vindo a diminuir, ainda que lentamente, “ninguém tem respostas”, nas palavras de Marques Mendes, para o não acompanhamento dos preços dos bens alimentares. Perante os últimos dados, desde o início da guerra, a evolução do cabaz alimentar registou o valor mais alto de sempre, correspondente a 24,5%. Há ainda um conjunto de produtos que têm tido aumentos circunstanciais de 60%, 70%, 80%. Esteve ainda em análise o relatório acerca dos abusos sexuais no seio da Igreja e as medidas para a habitação.

