Movimento 'No Wash', apertos de mão moles, e fotos de filmes em capas de livros

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes denuncia o crescimento da 'política' "No Wash", que começa a ser cada vez mais destacada, inclusive na imprensa: "A verdade é que estamos a viver uma bandalheira pós-pandemia", denuncia. Luana do Bem critica as pessoas que dão "apertos de mão moles", elucidando que várias pessoas têm de "aprender com o presidente Marcelo". José de Pina mostra vários exemplos de livros adaptados, cujas capas são imagens dos filmes feitos, considerando isso um "ataque". O episódio contou ainda com a presença do convidado Afonso Madeira Alves, que trouxe a sua irritação com máquinas de pagamento automático em cafés. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 30 de junho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Paz e Guerra' dos Cassete Pirata.