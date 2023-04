Daniela Ruah sobre estar longe da família: “Eu sei separar as coisas. Sou um cavalo de corrida”

Daniela Ruah ganhou grande projeção como atriz quando se estreou na série Investigação Criminal: Los Angels. Pouco mais de um ano depois, estava a ser entrevistada por Daniela Oliveira no Alta Definição. Era uma jovem de vinte seis anos, com o desejo de ser mãe e grandes ambições. Treze anos depois, regressa ao programa numa nova fase da vida: teve dois filhos, despede-se da personagem Kensi Byle e estreia-se como apresentadora no novo programa da SIC “Os Traidores”. Continua com vontade de mais e garante que não vai ficar parada. “Eu sou um cavalo de corrida”, avisa. Desta vez, no Alta Definição, fala sobre os desafios de estar longe da família e da maternidade. Confessa que teve o início de uma depressão e revela como a ultrapassou. Ouça a conversa em formato podcast. Este episódio foi emitido na SIC a 15 de abril.