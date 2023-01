Marco Paulo: “Deram-me dois meses de vida, olhava-me ao espelho e não era eu”

Por alturas da estreia da mais recente produção para a OPTO/SIC, da série ‘Marco Paulo’, o cantor abriu as portas de sua casa ao Alta Definição e passou em revista um percurso que nem sempre foi fácil. Desde os episódios de fãs a “quererem ficar com a água do banho”, os concertos intermináveis em que o público “pedia músicas repetidas uma dezena de vezes”, à doença que quase lhe tirava a vida, o artista é peremptório: “Voltava a fazer tudo outra vez.”

