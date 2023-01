TAP: ainda existe algo em que se pode acreditar?

O ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, veio admitir que, afinal, soube do valor pago pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis e deu o aval para o pagamento. Com uma Comissão de Inquérito a aproximar-se, regressa-se a esta história mal contada. Num momento de fragilidade política que o país atravessa, o ambiente é de degradação com ministros apanhados em redes de escândalos e com os professores em protesto por todo o país. Para debater estas matérias estiveram reunidos Ana Gomes, comentadora SIC, José Matos Correia, PSD, Carlos Pereira, deputado do PS, e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. A moderar a conversa estiveram Bernardo Ferrão, SIC, e Ângela Silva, Expresso.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: