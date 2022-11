Dino D'Santiago: “As baratas cresciam no meio das nossas roupas. Começas a sentir que não é justo crescer nessas condições”

"As nossas roupas tinham as marcas do xixi ou das fezes dos ratos. As baratas cresciam no meio das nossas roupas, havia várias osgas. E aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e questionas: isto é Portugal?". É assim que Dino D'Santiago conta a Daniel Oliveira como foi nascer e crescer no Bairro dos Pescadores, em Quarteira. Neste Alta Definição emitido a 05 de novembro na SIC, o músico conta como a paternidade mudou a sua vida e o levou a fazer terapia, e como Madonna "desconstruiu logo tudo" quando o quis conhecer. Dino fala sobre o racismo em Portugal e advoga que "quando falares do tempo da escravatura lembra-te que aquelas pessoas são seres escravizados, não existe nenhum ser humano a nascer na condição de escravo. Ela é escravizada por outra pessoa. Termos a coragem de mexer nos livros de história e contextualizar a história do lugar onde estás a viver".

