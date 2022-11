Ação climática sem mulheres não dá

Terminada a COP27 do Egito dois dias mais tarde do que o previsto, é tempo de balanço. O texto final mostra avanço em termos de justiça climática acordando que os países desenvolvidos têm responsabilidade na compensação por perdas e danos dos países em desenvolvimento, porém a redução dos combustíveis fósseis ficou ainda aquèm das expectativas.

Avançou também a promoção do envolvimento das mulheres na ação climática. No terreno, organizações da sociedade civil avançam com projetos que se propõem executar as linhas-mestras destes planos para salvar o planeta, batalhando também pela igualdade de género. É o caso do Movimento Mulheres Pelo Clima, dos Países de Língua Portuguesa para o Mundo, que o África Agora propõe neste episódio #49.

A convidada é Susana Viseu, presidente da Business as Nature, consultora nas áreas da sustentabilidade, transição climática, Economia circular, economias azul e verde. Geóloga de formação, tem larga experiência de CEO em gestão, indústria ambiental e desenvolvimento do Interior, entre outras qualificações.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Martins.

Tal como acontece com "O Mundo a Seus Pés", também da secção Internacional do Expresso, o podcast "África Agora" aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro. "África Agora" é um podcast quinzenal





