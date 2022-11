Guerra na Etiópia: “Não há aqui inocentes”

Há quatro semanas, o jornal “The Telegraph” escrevia que a Etiópia estava a tornar-se “a guerra mundial” de África, com dezenas de milhares de mortes contabilizadas nos meses mais recentes a ficaram por reportar pelos media internacionais.

Há três semanas, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que antes fora ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, alertava para o facto de haver “uma janela muito estreita de tempo para evitar um genocídio” na sua região natal, no norte da Etiópia.

Na passada quarta-feira passada dia 2, porém, o Governo etíope e as forças do Tigray assinaram formalmente uma trégua, que permite alimentar a esperança de que esteja a chegar ao fim a guerra que ameaça há dois anos desfazer o segundo país mais populoso de África.

A convidada do episódio do África Agora que procura entender o que se passa na Etiópia é Alexandra Magnólia Dias, professora assistente do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e investigadora no IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.

O podcast “África Agora” é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.

O podcast "África Agora" é da autoria da jornalista Cristina Peres e tem edição multimédia de João Luís Amorim.

Tal como acontece com "O Mundo a Seus Pés", também da secção Internacional do Expresso, o podcast "África Agora" aborda as grandes questões e as mega tendências de interesse global, voltando a análise para o futuro.









