Vote na Má Língua: a proposta de Governo mais fresca deste Verão!

Portuguesas e portugueses: chegou o governo com 4 ministérios. Uma poupança monumental nos cofres do país, os quatro ministros até prescindem do seu salário, mas querem ajudas de custo, como é óbvio. Neste Governo da Má Língua não faltam propostas para tornar Portugal num país mais pobr…, perdão, mais rico. Pelo menos em matéria de comédia estamos bem servidos. Descubra que pastas vão ocupar os quatro ministros e vota ML, o governo mais fresco do verão!