Dalaí a TAP que a Má Língua chupo eu

A reencarnação também afeta a língua? É a pergunta que o painel do podcast mais brincalhão de Portugal pretende responder. Rui Zink, professor de línguas, afirma que qualquer língua pode ressuscitar, mesmo as línguas mortas. Manuel Serrão não concorda, achando que só a língua à moda do Porto irá sobreviver ao tempo. Júlia Pinheiro não se pronuncia sobre línguas alheias e Rita Blanco, na sua condição vegan, abstém-se. Sem maioria absoluta não há consenso, por isso todos prometeram devolver as respetivas indemnizações. Enquanto houver TAP existirão línguas de fora.