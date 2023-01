50 anos de Expresso, 500 mil euros a voar

Findo o Museu Coleção Berardo, A Noite da Má Língua cria o Museu dos Metralhas para albergar a coleção dos ladrões. Júlia Pinheiro vai à inauguração com um discurso de Rui Zink e Rita Blanco, em homenagem a Lula da Silva, vai levar um cãozinho para a passadeira vermelha. Manuel Serrão não poderá comparecer, visto ter compromissos com o PS para assumir o Ministério dos Censos. Parabéns ao Expresso, um jornal que não tem só podcasts de língua afiada!

