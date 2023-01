PS contra PS

As oposições, nem com debates de urgência, nem com moções de censura, conseguem competir mediaticamente com a fragmentação interna que está em curso no PS. Será um processo demorado, com epílogo previsto para o congresso de 2025, mas a ala esquerda do partido está em movimento e uma máquina com este peso político é difícil de parar. Ninguém quer precipitar-se, mas a incerteza é a principal marca do futuro.

tiago pereira santos

