O país está em suspenso após mais uma semana sem A Noite da Má Língua mas nada temam: não houve despedimentos. Em solidariedade com Cristiano Ronaldo e com a vesícula de Júlia Pinheiro não há emissão esta semana mas temos uma mensagem especial dos restantes intervenientes. Pedimos desculpa pelo incómodo causado, a emissão segue dentro de momentos.

