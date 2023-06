Marquês de Pombal, o reformador implacável

Neste episódio do podcast A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre o percurso do marquês de Pombal, das histórias menos conhecidas - como o “rapto” da primeira mulher - passando pela forma como chegou a secretário de estado, o seu papel na reconstrução de Lisboa e no processo dos Távora e, claro, com foco nas reformas que concretizou e no seu legado político