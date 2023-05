Os perigos de festejar antes do tempo e os golos que não podem ser marcados com assistências dos árbitros

De Dortmund até Lisboa, do Porto até Chaves, o episódio desta semana viaja até à última jornada do campeonato, tanto cá como na Alemanha, das emoções dos derradeiros jogos e do balão das polémicas que se esvazia com o fim da liga. Com Duarte Gomes, emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes.

