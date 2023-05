A sul-americanização do futebol em Portugal e as desculpas que ninguém pede a quem paga bilhete para acabar a ver “pugilato e wrestling”

Esta semana no podcast A Culpa é do Árbitro, Duarte Gomes critica as cenas de confusão vistas no final do Benfica - SC Braga, que se têm tornado recorrentes nos últimos anos, passando ainda pelos lances que marcaram o jogo mais importante da jornada e também o Arouca - FC Porto. No Tempo de Compensação, um inusitado 60-0 no futsal e o que significa para a verdade desportiva. Emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes

Há uma hora