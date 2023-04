Esperávamos um incêndio bélico no Benfica-FC Porto. Mas não, tivemos um clássico com elegância

“Em campo damos o máximo, cá fora respeitamos” pareceu ser a rara máxima do jogo grande da jornada com o qual arrancados este episódio do ‘A Culpa é do Árbitro’, onde depois falámos da expulsão que houve no Casa Pia-Sporting e dos três episódios deste fim de semana que provam como, às vezes, os senhores do apito também se excedem. Emissão conduzida por Diogo Pombo.