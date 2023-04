No Brasil há uma terra indígena maior do que Portugal, onde as águas foram envenenadas e as crianças estão a morrer. Oiça o lider yanomami

No território yanomami brasileiro já só vivem 31 mil indígenas, ameaçados pelo garimpo ilegal que os priva de comida e destrói o seu habitat natural: “98% dos indígenas yanomamis não podem receber apoio alimentar porque não têm documentos”, diz o líder Júnior Hekurari, convidado deste episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, onde também participa o fotógrafo e documentarista brasileiro, Gabriel Chaim, autor de um documentário sobre a terra yanomami: “Cenário pior do que este só vi no Iémen”, alerta Chaim

