Um VAR meigo para Portugal e a estratégia de intimidação do Uruguai

No episódio desta semana do A Culpa é do Árbitro, tudo sobre o Portugal - Uruguai: o VAR errou na hora de marcar penálti a favor da seleção nacional? E o que fazer perante a impetuosidade histórica do Uruguai. Duarte Gomes passa ainda pelo Brasil - Suíça e por um guarda-redes que não chegou a jogar no Bélgica - Marrocos. Emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes.

mário henriques