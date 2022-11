O regresso de Júlia Pinheiro e as asneiras de Marcelo

Chora por ver a maldade no mundo? Os problemas dos outros causam-lhe mal estar? Festeja golos que não marcou? Nós temos a solução: Sadicol, um novo comprimido revolucionário. Desde que toma Sadicol, Rui Zink já não se preocupa com a fome no mundo. Júlia Pinheiro só toma há dois dias e nota diferença. Rita Blanco abandonou todas as terapias alternativas e agora só toma Sadicol. Manuel Serrão vai experimentar, assim que acabar de analisar os Censos. Medicamento não sujeito a receita médica, em caso de ardor na língua não fale com o seu médico, oiça podcasts.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: