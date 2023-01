Aldina Duarte, Dulce Maria Cardoso, Kalaf e Valter Hugo Mãe ao vivo, no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”

As conversas ao vivo do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas” vão realizar-se na tarde do dia 6 de janeiro, na "Grande Conferência 50 anos do Expresso - Deixar o Mundo Melhor", na Fundação Champalimaud, em Lisboa. A primeira discussão decorrerá no palco principal do evento e a segunda no espaço que recria a redação do Expresso e que inclui a mesa original onde foram feitas as primeiras reuniões editoriais do jornal fundado por Francisco Pinto Balsemão no arranque do ano de 1973.





tiago miranda e mário henriques

A primeira conversa arranca às 15h10 com a fadista Aldina Duarte e o escritor Valter Hugo Mãe no palco principal do evento, e poderá ser ouvida por todos em podcast nas horas seguintes. A segunda conversa começa às 16h45, com a escritora Dulce Maria Cardoso e o escritor e músico Kalaf, na sala “Redação Expresso”, e será lançada em podcast na semana seguinte.

Dois momentos especiais deste podcast de conversas do Expresso, criado em 2015 por Bernardo Mendonça, que celebram os 50 anos do Expresso. A conferência “Deixar o mundo melhor” será encerrada ao fim do dia pelo fundador do Expresso, Francisco Pinto Balsemão, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Boas escutas!