2 milhões de downloads: janeiro foi o melhor mês de sempre nos podcasts do Expresso, SIC e SIC Notícias

O mês de janeiro de 2023 registou o valor mais elevado de downloads dos podcasts do Grupo Impresa (Expresso, SIC e SIC Notícias) até agora registado, com um total de 1 986 654 downloads únicos, com uma média diária de mais de 64 mil downloads, sendo este também, até agora, o valor mais elevado alguma vez registado.

Os cinco podcasts com o maior número de downloads ao longo do mês de janeiro foram: Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, Expresso da Manhã, Eixo do Mal, Isto é Gozar com Quem Trabalha e Deixar o Mundo Melhor.

O Podcast Isto é Gozar Com Quem Trabalha foi o que registou a maior variação positiva absoluta face ao mês anterior, seguindo-se o podcast Expresso da Manhã e o podcast Leste Oeste de Nuno Rogeiro, que também viu o número de downloads aumentar significativamente.

O Grupo Impresa tem vindo a apostar significativamente nesta área e o resultado está à vista no top de podcasts nacionais. A SIC Notícias é a marca que regista a maior procura e os programas mais descarregados são o Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, Eixo do Mal, Leste Oeste de Nuno Rogeiro, Sem Moderação e Linhas Vermelhas.

Dentro da marca Expresso, janeiro foi o melhor mês de sempre, com o Expresso da Manhã a destacar-se dos restantes podcasts, com mais de 260 mil downloads, seguindo-se os projetos Deixar o Mundo Melhor, A Beleza das Pequenas Coisas, Comissão Política e o Posto Emissor da Blitz.

Na SIC, o podcast Isto É Gozar Com Quem Trabalha, que ocupava a terceira posição do ranking de downloads desta marca em dezembro, passou em janeiro para a liderança, com perto de 150 mil downloads. A Noite da Má Língua passou para a vice-liderança e o Irritações fecha o top três.

Nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia, os podcasts passaram de um interesse de nicho para uma tendência de consumo em Portugal. O áudio digital on demand tem vindo a ganhar adeptos, tanto na área da informação como do entretenimento, sobretudo entre os mais jovens. Se ainda não conhece os podcasts do Expresso, SIC e SIC Notícias, pode começar por visitar esta página para ficar a par de toda a oferta atual.