Pandora Papers Pandora Papers: “Estamos a abrir uma caixa sobre muitos assuntos.” Veja o vídeo

Gerard Ryle, o diretor do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, explica como os Pandora Papers são uma espécie de Panama Papers com esteróides. Desta vez, trata-se de uma fuga de informação com origem não em um, mas em 14 fornecedores de companhias offshore

03 Outubro 2021 17:31