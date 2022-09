Mais emprego com pior salário

Nos últimos cinco anos, as economias da OCDE cria­ram 43 milhões de empregos e, na maioria dos casos, já têm um nível de desemprego inferior aos do tempo da crise financeira (nos EUA é de 3,6%, no Japão 3%, mas em Itália, Espanha e Grécia está acima do de 2008). No entanto, os salários estão quase estagnados, quando deviam subir. Este paradoxo resume as atuais dificuldades sociais e económicas.

