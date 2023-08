As autonomias e o Rei ainda são o cimento de Espanha

Como em quase tudo na vida, é no equilíbrio que reside a virtude. O modelo autonómico, que transferiu um conjunto significativo de competências do Estado central para as províncias, é o mais adequado a um país que corre o risco de se desintegrar se avançar para um modelo federal. No cenário de divisão em que Espanha se encontra seria extremamente complicado a um Presidente da República arbitrar o jogo político, ou por falta de poderes, no caso de um regime parlamentar, ou por contestação da sua legitimidade por um leque político ainda mais alargado daquele que, no presente, contesta o Rei