Riscos da conjuntura

No final de junho, o FMI reviu em alta a previsão de crescimento económico de Portugal para 2,6% em 2023 e 1,8% em 2024, pouco depois do Banco de Portugal ter apresentado as projeções mais otimistas até ao momento, respetivamente 2,7% e 2,4%.

Já em julho, o INE e o Eurostat revelaram estimativas preliminares mais modestas relativamente ao andamento do PIB no 2º trimestre em Portugal e na União Europeia (UE).