Do mar Negro às águas turvas

O Ocidente está a banhos, mas a Europa está longe de navegar em água doce.

As próximas presidências do Conselho da ­União Europeia enfrentam, no campo da alimentação, desafios significativos. A presidência da Suécia abordou temas como a bioeco­nomia e o desenvolvimento sustentável. Conseguiu avanços significativos na proposta legislativa sobre as novas técnicas genómicas em plantas, o que permitirá, se aprovada, um aumento da produção de plantas e, consequentemente, a disponibilização de alimentos a preços acessíveis aos cidadãos europeus. No entanto, há questões que merecem as maiores preocupações.