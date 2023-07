Numa entrevista de Feijóo à TVE, a jornalista corrigiu o candidato do PP. Ele ficou agastado e teimou. O tratamento mediático do caso, que se centrou no confronto entre os dois, é um tratado do que está a acontecer ao jornalismo. O jornalismo pode ter uma linha editorial. Mas quando pretende ser equidistante entre verdade e mentira escolhe a mentira