Como adaptar o ensino superior à era da Inteligência Artificial

Sam Altman, o criador do ChatGPT, prevê um futuro sem precedentes em que “o custo da inteligência chegará perto de zero”, pressagiando transformações substanciais no mercado de trabalho e na hierarquia das competências humanas. À semelhança da revolução industrial, esta revolução irá reordenar a hierarquia dos talentos humanos e, mais especificamente, os cinco tipos distintos de inteligência humana: racional, social, emocional, prática e tecnológica. Perante o impacto ameaçador desta mudança impulsionada pela IA, é crucial que o Ensino Superior seja reajustado para responder a estas tão significativas mudanças, passando por três grandes transformações:

1. Homem contra máquina: no passado, o advento das máquinas industriais substituiu um número significativo de empregos relacionados com o trabalho físico. Do mesmo modo, a emergência de tecnologias avançadas de IA irá suplantar os empregos de cariz cognitivo em domínios como a contabilidade, o apoio administrativo e jurídico, a programação e muitos outros. A fim de preparar a mão de obra para este panorama em evolução, as universidades deverão concentrar-se sobretudo no reforço das capacidades humanas que a IA não pode substituir, nomeadamente a capacidade de avaliar criticamente os resultados gerados pela mesma. Para desempenhar esta tarefa, é necessária uma compreensão mais aprofundada e exaustiva dos conceitos, a capacidade de identificar contradições e uma certa destreza para estabelecer ligações entre diferentes matérias. Como parte deste processo, a abordagem tradicional do ensino tem de evoluir para um modelo mais socrático, promovendo um ambiente educativo que encoraje o debate ativo, o questionamento crítico e a aprendizagem exploratória. O modelo convencional composto por grandes salas de aula com 30 ou mais alunos está ultrapassado e deve ser substituído. As salas compostas por grupos mais pequenos e íntimos inspiram mais debates e estimulam os alunos a descobrir falhas ou ligações inexploradas que vão para além de uma determinada técnica.

2. O Homem e a máquina: o futuro do mundo do trabalho implicará que os humanos trabalhem em harmonia com a IA. Esta transformação exigirá uma integração harmoniosa das ferramentas de IA na nossa experiência profissional, à semelhança do que aconteceu com os computadores pessoais e a Internet, que se tornaram ferramentas essenciais do comércio na sua época. Cabe aos estabelecimentos de ensino distinguir cuidadosamente entre as atividades que devem ser realizadas de forma independente para manter e cultivar a autonomia intelectual e aquelas em que a utilização da IA deve ser incentivada e até sistematizada para aumentar a eficiência dos estudantes nos respetivos domínios de especialização.

3. O Homem para além da máquina: à medida que a IA assume gradualmente uma grande parte do nosso trabalho, espera-se que os ganhos de produtividade resultantes possam ser reinvestidos na satisfação de uma das necessidades humanas mais fundamentais: a necessidade de ligação humana. Prevê-se que esta mudança dê origem a um aumento da procura de profissões que exijam um elevado grau de inteligência social e emocional, tais como líderes motivadores, professores empáticos, funcionários públicos compreensivos, profissionais de saúde compassivos e assistentes sociais solidários. A satisfação desta procura exige uma mudança radical no foco do Ensino Superior. Requer uma evolução no sentido da aprendizagem experimental e do apoio personalizado que encoraje a reflexividade e se centre no conhecimento prático em detrimento da teoria abstrata.

Embora seja da maior importância continuar a formar estudantes intelectualmente capazes de resolver problemas cada vez mais complexos, é evidente que o nosso atual sistema educativo está a favorecer desproporcionadamente uma forma de inteligência que está a ser rapidamente substituída pela IA. É necessária uma remodelação radical do Ensino Superior para que possamos promover um desenvolvimento equilibrado das várias formas de inteligência. A priorização da inteligência social e emocional é um fator essencial se quisermos criar novas oportunidades para que os humanos contribuam para um futuro melhor numa era cada vez mais marcada pela IA.

* Boris Walbaum é fundador e CEO da Forward College; Paul J. Leblanc é presidente da universidade de Southern New Hampshire e presidente do conselho académico da Forward College