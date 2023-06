A caça à multa: transformar polícias em mercenários

Primeiro: não se acredita, parece piada, parece um segmento de um programa humorístico. Segundo: a realidade cai como uma bigorna, assenta, é mesmo assim, a indignação rebenta. Terceiro: a indignação prossegue porque há um relativo silêncio sobre o assunto; políticos, comentadores e jornalistas não colocam o tema cá em cima no centro do debate. Quarto: ao não ser tratada pelo centro político, os partidos do centro e os média de referência, esta raiva cresce e alimenta o populismo.

Esta introdução podia servir para vários assuntos da ordem do dia, mas hoje quero destacar a forma como a polícia tem ordens para caçar multas aos portugueses – esta caça à multa é um confisco ilegítimo, é um saque sacana. Isto é transformar polícias em mercenários, corsários da multa, que, em vez de estarem a fazer o seu trabalho, montam emboscadas com o objetivo específico: atingir uma meta orçamental, o Dr. Costa e o Dr. Medina precisam de x milhões em multas. Isto é o Estado socialista a servir-se dos portugueses em vez de estar a servir os portugueses. Isto é o Estado socialista a perverter por completo o papel da polícia, é o próprio Estado a corroer a ligação cívica entre polícia e população.

Confesso que não percebo o silêncio relativo das elites em relação a este assunto. O Governo está a transformar a imagem da polícia aos olhos do povo, que vê cada vez mais a PSP e a GNR como mitras que andam a sacar dinheiro pelas ruas e estradas. E reparem que nem sequer estou a falar desta notícia do polígrafo, que já em si mesmo é altamente questionável – polícias a receber comissão por multas específicas de natureza aduaneira. Estou a falar deste clima de perseguição que se sente na estrada todos os dias através dos radares e da ação dos polícias. Ou seja, os radares não servem para educação rodoviária, servem para sacar dinheiro, servem para impor mais uma taxa, mais um imposto, mais um confisco. É assim que o Estado democrático perde a sua respeitabilidade. É assim que o populismo vai ganhando tropas.