Telemóveis nas escolas: quando deixaremos de ser negligentes?

Lembro-me de ver, com a minha filha, o WALL-E, uns desenhos animados geniais sobre o colapso ecológico do planeta. Uma das imagens mais perturbantes era a da humanidade à deriva no espaço, numa nave, com os passageiros bem gordos, quase sem pernas, agarrados a ecrãs. Incapazes de existir fora daquela realidade mediada. Do que me descrevem, alguns dos recreios silenciosos das nossas escolas começam a assemelhar-se perigosamente a esta distopia.