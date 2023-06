Conselho de Prevenção da Corrupção: a importância do legado

Com a instalação definitiva, ocorrida na passada semana, do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), cessou, simultaneamente, as suas funções, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade criada em 2008 junto do Tribunal de Contas e que, nos últimos 15 anos, nos deixa “escritas”, indubitavelmente, algumas das mais relevantes páginas e testemunhos, pessoais e documentais, no tratamento e prevenção do complexo e desafiante fenómeno da corrupção e infrações conexas, bem como das consequências que, naturalmente, o mesmo impacta na vida de todos e de cada um de nós.