Jogar póquer com as nossas vidas

Há semanas que Marcelo se entrega a um jogo perigoso e irresponsável, de que não me lembro em qualquer Presidente. Foi flirtando a crise política, exibindo a ameaça de dissolução, sem qualquer argumento constitucional ou alternativa política. Foi excitando comentadores, esse grupo a que pertenço e que não me paro de espantar com a importância que lhe é dada. Foi exibindo a ineficácia da oposição, obrigada a confessar-se impreparada para ir ao pote, como se viu pela incapacidade de Montenegro aproveitar estes dias. Foi, numa absurda incontinência, fazendo cálculos políticos e eleitorais em público. E foi fragilizando um Governo que, apesar da sua maioria absoluta, vive as consequências de ter sido transformado num ringue para putativos sucessores e, quando isso correu mal, no círculo estreito das lealdades pessoais do primeiro-ministro. Um Presidente que passa semanas a falar de dissolução e, perante um caso caricato como o do Ministério das Infraestruturas, faz saber nos jornais que quer o ministro na rua tem de estar mesmo disponível para dissolver. Há bluffs que não se fazem. Pelo menos contra um jogador experiente.

