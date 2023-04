Boaventura é o Norte

Boaventura Sousa Santos é importante para a esquerda e para a direita. A prova que é importante é que rapidamente surgiram opiniões que já não são sobre o abuso sexual de que é acusado, mas sobre as suas posições políticas e as inclinações ideológicas do CES. Os que destilam ódio contra este centro de investigação não estão preocupados com o pluralismo científico. Acham que tudo o que diverge das suas certezas, quase sempre financiadas por quem precisa delas, não é ciência. Mas vivem felizes com a madraça em que se transformou a Nova SBE, onde até quem assina artigos usando o nome da instituição e fugindo ao dogma tem de lidar com o incómodo do seu “conselho dos anciãos”.