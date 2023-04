Eu, se fosse a si, Lula, não vinha a Portugal

Já aqui critiquei por duas vezes discursos de Lula da Silva, após a sua posse, que me pareceram em nada contribuir para unir uma nação brasileira partida ao meio. E, no passado, também critiquei a política externa para a América Latina do seu anterior mandato, demasiado condescendente com democracias-fantoches de esquerda. Mas Lula é o homem que pôs fim ao pesadelo Bolsonaro e restituiu a democracia plena e a dignidade a esse grande país americano. Só por isso, nós, que temos a mania de nos considerarmos “irmãos” do Brasil, deveríamos estar a preparar-nos todos para receber em festa o Presidente deste renascido Brasil. Mas o Presidente brasileiro representa mais do que isso, representa uma comunidade de milhões de portugueses no Brasil e centenas de milhares de brasileiros em Portugal, hoje perfeitamente integrados e indispensáveis na vida económica e social do país. Esta é uma ocasião de há muito esperada para retomar uma relação de proximidade e confiança, interrompida com os anos negros de Bolsonaro em que Marcelo se sujeitou a ser por ele humilhado duas vezes em Brasília.

