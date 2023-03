A conspiração da mercearia

Os donos de estabelecimentos onde se vendem bens essenciais caíram sob a suspeição de moverem uma enorme conspiração para fazer subir os preços! Sabem como é, homens e mulheres sem coração, aproveitam-se da inflação para lucros não justificados (mas haverá lucros justificados?) e tiram partido da fraqueza do povo para encher a barriga.

O mal de ser velho é que já se viu muita coisa, não sei quem o disse, mas está cheio de razão. Este filme dos comerciantes, ou banqueiros, ou especuladores, ou senhorios serem responsáveis pelo agravamento das condições de vida dos outros, é recorrente e já o vi algumas vezes. Há os modos violentos, fascistas ou comunistas, de perseguição de judeus na Alemanha e em todo o mundo, ou de camponeses na Ucrânia; e os modos democráticos, brandos, mas nem assim pouco perniciosos, dos quais não resultam prisões e assassínios, mas ajudam o poder a sacudir água do capote e a atirar a culpa para outros. No limite alimentam-se ambos, embora em doses diferentes, da demagogia e do populismo mais rasteiro.