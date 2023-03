O grande assalto

Enquanto os franceses fazem greves gerais para impedir uma reforma da segurança social que, ainda assim, os deixaria melhor do que nós, as televisões portuguesas dedicam-se a longas reportagens sobre o transtorno provocado pelas greves da CP. A greve é tratada como uma anomalia. Mas o que seria normal, perante a uma crise inflacionista que desvaloriza radicalmente os rendimentos dos trabalhadores, era que as greves alastrassem aos privados. A anomalia não está nas greves dos professores, por exemplo, está nos professores dos colégios privados, que em média ganham menos e trabalham mais, não se sentirem seguros e livres para a fazerem. Apesar de Portugal ser dos países da Europa ocidental onde o número de greves é mais baixo, elas têm caído, nas duas últimas décadas, em todo o continente. Porque a liberalização do mercado de trabalho tem deixado a democracia à porta das empresas. O efeito está à vista: na crise inflacionista da década de 70, os trabalhadores europeus ficavam com 70% do produto, hoje ficam com 56%.

