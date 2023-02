Habitação: menos excitação ideológica, mais debate sobre a eficácia

A crise da habitação é mais grave, porque mais estrutural, do que a crise inflacionária. Ela corresponde a uma brutal perda de rendimentos, seja pelo aumento das rendas em Lisboa e Porto (e todos os concelhos em seu redor), Algarve e cada vez mais cidades do país. Ela tem efeitos económicos devastadores, tornando impossível a empresas e ao Estado contratarem pessoas para manter a economia viva (até aquela que o turismo alimenta) e os serviços públicos a funcionar. Ela cria uma brutal injustiça social e económica, transferindo dinheiro dos trabalhadores e das empresas (que têm de aumentar salários que não corresponderão a uma melhoria do nível de vida, já que o aumento vai todo para pagar a casa) para rendimentos especulativos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler