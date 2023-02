A Igreja Católica ressuscita das suas trevas? Não

Pouco depois de Lutero ter afixado as suas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517, Erasmo, um dos grandes daquela época, enviou uma cópia do texto ao seu grande amigo Thomas More. Ambos partilhavam a mesma curiosidade em relação áquele protesto, que nascera do repúdio da venda de indulgências, a mesquinha comercialização da crença para financiar a Igreja Católica. More tinha acabado de publicar, com a colaboração ativa de Erasmo, a sua “Utopia”, que anunciava uma ilha desconhecida e feliz em que a população partilhava uma crença deísta, mas recusava a intolerância religiosa. Erasmo tinha também terminado “A Educação de um Príncipe Cristão”, destinado a ensinar a tolerância ao futuro imperador Carlos V.

