Os ‘tech bros’ são os maus da fita

Quem são hoje os supervilões dos filmes? Já tinha reparado na mutação, mas tive de ler um artigo na “Wired” para me sentir validado. Ainda não há muito tempo, os mauzões eram facilmente identificados “pelos seus bigodes, pelas gargalhadas diabólicas, pelas cicatrizes na cara”, pelo gatinho branco no colo, pelo olhar enlouquecido. Hoje, a tendência é que o vilão sinistro use um hoodie, uma t-shirt cinza, uma gola alta, tudo marcas que se atribuem a um bilionário tech bro. Há que explicar o que é um tech bro, um “brother da tecnologia”: supostamente, um tipo que enriqueceu com novas tecnologias, ainda com mentalidade de universitário — o estereótipo do qual o Zuckerberg do Facebook foi o mano fundacional, com as suas t-shirts cinza e suposta inabilidade social. Mas, voltando ao início. Hoje, na ficção, os maus da fita tendem a ser bilionários tech bros.

